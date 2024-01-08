Иранский футболист высказался о Москве: красиво, но холодно

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Голкипер сборной Ирана Мохаммад Сиявоши Энаяти рассказал, что думает про Москву.

Фото: openverse by Petr Magera is licensed under CC BY 2.0

Иранский спортсмен вспомнил, что уже был в России 10 лет назад, правда, не в Москве, а в Астрахани. Российскую столицу же он сейчас увидел впервые в жизни. и для него здесь пока всё в диковинку.

"Москва для меня новый город. Что мне уже запомнилось здесь? Пока только арена. Москва — красивый город, но холодный и снежный. Сейчас Москва очень украшена, везде яркие огни, что немного согревало меня", — сказал Мохаммад Сиявоши Энаяти, которого цитирует Legalbet.

Иранский футболист добавил, что пока занят исключительно тренировками и играми. Однако он надеется, что после матча у него будет один свободный день, чтобы лично познакомиться с российской столицей и увидеть её знаковые места.

Сборная Ирана вместе с Энаяти приехала в Москву в качестве участников Кубка дружбы.