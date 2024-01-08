Ирина Винер считает, что её преемником может стать Алина Кабаева

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер рассказала о том, кого она видит своим преемником.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Мое сердце подсказывает, что мой преемник — Алина Кабаева, но она пока не готова. С другой стороны, у меня очень много таких девочек: и Юлия Барсукова, и Саша Солдатова", — сказала Винер в разговоре со Sport24.

Тренер добавила, что кроме этих знаменитых гимнасток, у неё есть ещё и много других воспитанниц, которые владеют информацией и видят происходящее её глазами.

Ирина Винер отметила, что она готова передать им дела в любой момент, после чего будет всячески поддерживать и оказывать помощь, "работая вместе".