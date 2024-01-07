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У кардиотренировок есть соперник по эффективности - это горячая ванна

1:24
Спорт

Согласно исследованию британских ученых, некоторые водные процедуры могут оказать схожее воздействие на организм, сравнимое с эффектом физических нагрузок, предоставляя альтернативу занятиям спортом.

У кардиотренировок есть соперник по эффективности - это горячая ванна
Фото: Own work by Carl Gusler is licensed under CC-By-SA-2.5

Даже если по какой-то причине человек не может посещать тренажерный зал, ему стоит обратить внимание на принятие горячей ванны, так как эта процедура демонстрирует схожую эффективность с выполнением упражнений. Эти выводы были сделаны исследователями из Университета Ковентри, и результаты были опубликованы научным порталом The Conversation.

Эксперимент показал, что принятие горячей ванны способствует усилению кровотока и временному увеличению частоты сердечных сокращений, что аналогично эффекту, наблюдаемому при кардиотренировках. Таким образом, водные процедуры оказывают благотворное воздействие на сердце и сосуды, снижая риск развития артериальной гипертензии и эндокринных заболеваний. Кроме того, принятие горячей ванны может помочь смягчить симптомы депрессии.

Однако стоит отметить, что, в отличие от тренировок, горячая ванна не способствует снижению веса и укреплению мышц. В связи с этим медики рекомендуют сочетать обе эти активности для достижения максимальных польз от ухода за здоровьем.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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