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Не позднее, чем за 30 минут до тренировки: этот напиток помогает эффективно сжигать жир

1:13
Спорт

Исследование испанских ученых выявило два фактора, которые оказывают влияние на эффективность сжигания жира во время физической активности.

Не позднее, чем за 30 минут до тренировки: этот напиток помогает эффективно сжигать жир
Фото: Own work by Mandgjini is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Во-первых, время суток оказывает существенное воздействие на результаты тренировок. Ученые из Университета Гранады рекомендуют проводить физические упражнения во второй половине дня, поскольку в это время организм более склонен к максимальной эффективности. Эксперты пришли к выводу, что аэробная активность вечером приносит больше пользы, чем утренняя.

Вторым фактором, который повышает эффективность сжигания жира, является употребление кофеина. Ученые рекомендуют употреблять кофеин не позднее, чем за 30 минут до начала тренировки. Исследователи считают, что употребление 200 миллиграммов кофеина не представляет угрозы для здоровья человека.

Данное исследование основано на наблюдениях 15 мужчин, которые в течение 2 лет выполняли физические упражнения на выносливость 3 раза в неделю. В результате подтвердилась значительная эффективность вечерних тренировок и употребления кофеина перед ними.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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