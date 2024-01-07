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Приехали: физические упражнения вредят мышцам мужчины, заявили британские ученые

1:14
Спорт

Британские исследователи предостерегли от вреда, который могут причинить физические упражнения мышцам, обнаружив особенности человеческого организма после интенсивных нагрузок.

Приехали: физические упражнения вредят мышцам мужчины, заявили британские ученые
Фото: defenseimagery. mil by SSGT RICKY A. BLOOM is licensed under public domain

По результатам исследования выяснилось, что у здоровых мужчин после тренировок освобождаются внеклеточные везикулы, служащие индикатором будущего мышечного повреждения.

Эти везикулы высвобождаются в организме в процессе выполнения физических упражнений. По данным исследования, внеклеточные везикулы высвобождаются естественным путем из исходных клеток и затем обнаруживаются в крови и других жидкостях организма.

Предполагается, что организм использует этот механизм для передачи белков и полезных веществ. С увеличением интенсивности тренировок уровень высвобожденных везикул повышается, что рассматривается как маркер будущего повреждения мышц.

Таким образом, после физических нагрузок организм подготавливается к возможному ухудшению своего состояния или повреждению некоторых органов. В ответ на это происходит реакция, направленная на передачу полезных веществ в потенциально поврежденную область.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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