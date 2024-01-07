Приехали: физические упражнения вредят мышцам мужчины, заявили британские ученые

Британские исследователи предостерегли от вреда, который могут причинить физические упражнения мышцам, обнаружив особенности человеческого организма после интенсивных нагрузок.
По результатам исследования выяснилось, что у здоровых мужчин после тренировок освобождаются внеклеточные везикулы, служащие индикатором будущего мышечного повреждения.
Эти везикулы высвобождаются в организме в процессе выполнения физических упражнений. По данным исследования, внеклеточные везикулы высвобождаются естественным путем из исходных клеток и затем обнаруживаются в крови и других жидкостях организма.
Предполагается, что организм использует этот механизм для передачи белков и полезных веществ. С увеличением интенсивности тренировок уровень высвобожденных везикул повышается, что рассматривается как маркер будущего повреждения мышц.
Таким образом, после физических нагрузок организм подготавливается к возможному ухудшению своего состояния или повреждению некоторых органов. В ответ на это происходит реакция, направленная на передачу полезных веществ в потенциально поврежденную область.
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