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Исследование: некоторые виды тренировок существенно сокращают тягу к алкоголю

1:10
Спорт

Исследования от экспертов из Каролинского института раскрывают эффективность специальных упражнений в снижении стремления к употреблению алкоголя.

Исследование: некоторые виды тренировок существенно сокращают тягу к алкоголю
Фото: flickr. com by Robert Bejil is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Эксперимент, в который включено 140 взрослых с алкогольными проблемами, выявил интересные результаты, особенно учитывая, что ни один из участников ранее не обращался за медицинской помощью и не занимался физической активностью.

В течение 12 недель участникам предлагались специфические упражнения три раза в неделю. Исследование выявило, что как аэробные тренировки, так и йога демонстрировали одинаковую эффективность. Тем не менее, те, кто уделял больше внимания йоге, достигали лучших результатов.

Кроме того, физическая активность существенно снизила уровни депрессии и тревоги у участников. Специалисты выделили оптимальные периоды для занятий спортом — утро или вечер, так как именно в это время тяга к алкоголю особенно велика.

Интересно отметить, что регулярная замена вредных напитков короткими упражнениями может заметно улучшить общее состояние участников.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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