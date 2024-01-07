Ученые назвали причины привлекательности спортсменов для женщин

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Ряд исследований, проведенных в Германии и Канадском университете, приходят к единому выводу о том, что женщины испытывают влечение к спортсменам.

Фото: Openverse by runwaypilates is licensed under CC BY 2.0

Эксперименты в обеих странах включали предъявление группе женщин фотографий мужчин разного возраста и социального статуса с последующим выбором наиболее сексуальных из них. В обоих случаях результаты были однозначными: спортсмены вызывают у дам больший интерес.

В Германии, фотографии различных видов спорта привлекли внимание женщин всех возрастов и социальных групп. В Канадском университете, 125 девушек в возрасте от 18 до 25 лет, обучающихся на различных факультетах, также выбирали наиболее привлекательных мужчин среди фотографий, и предпочтение было отдано атлетам независимо от вида спорта.

Почему спортсмены столь привлекательны для женщин? Это объясняется не только их внешними чертами, такими как атлетическое телосложение, ровная осанка и крепкие мышцы, но и характеристиками личности. Мужчины, увлекающиеся спортом, обычно обладают волей, целеустремленностью, дисциплинированностью и стойкостью. Исследования также показывают, что успешность в спорте коррелирует с успехами в карьере, так как спортсмены умеют ставить цели и достигать их трудолюбием и упорной работой, сообщает JustSport.

Важным фактором является также образ жизни спортсменов. Они поддерживают здоровый образ жизни, избегают вредных привычек и стремятся к хорошей физической форме. Эти качества придают им надежность и мужественность в глазах женщин, которые видят в них защитников и надежных партнеров.