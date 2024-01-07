Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
О недостатке в организме витамина В12 говорят три симптома во рту
Кедми: "У Украины нет шансов на новое успешное наступление"
Плесени и мошек не будет: что надо сделать с комнатными цветами
Сладков: Украине выгоднее уйти в Россию, чем остаться с ограбленной Западом территорией
Ученые назвали причины неспособности человечества отказаться от сахара
Топ-6 невоспитанных туристов 2023 года: россиянин в списке негодяев
Не позднее, чем за 30 минут до тренировки: этот напиток помогает эффективно сжигать жир
Аппетитная курица с овощами на ужин
Неврологи перечислили пять первых признаков рассеянного склероза

Ученые назвали причины привлекательности спортсменов для женщин

1:50
Спорт

Ряд исследований, проведенных в Германии и Канадском университете, приходят к единому выводу о том, что женщины испытывают влечение к спортсменам.

Ученые назвали причины привлекательности спортсменов для женщин
Фото: Openverse by runwaypilates is licensed under CC BY 2.0

Эксперименты в обеих странах включали предъявление группе женщин фотографий мужчин разного возраста и социального статуса с последующим выбором наиболее сексуальных из них. В обоих случаях результаты были однозначными: спортсмены вызывают у дам больший интерес.

В Германии, фотографии различных видов спорта привлекли внимание женщин всех возрастов и социальных групп. В Канадском университете, 125 девушек в возрасте от 18 до 25 лет, обучающихся на различных факультетах, также выбирали наиболее привлекательных мужчин среди фотографий, и предпочтение было отдано атлетам независимо от вида спорта.

Почему спортсмены столь привлекательны для женщин? Это объясняется не только их внешними чертами, такими как атлетическое телосложение, ровная осанка и крепкие мышцы, но и характеристиками личности. Мужчины, увлекающиеся спортом, обычно обладают волей, целеустремленностью, дисциплинированностью и стойкостью. Исследования также показывают, что успешность в спорте коррелирует с успехами в карьере, так как спортсмены умеют ставить цели и достигать их трудолюбием и упорной работой, сообщает JustSport.

Важным фактором является также образ жизни спортсменов. Они поддерживают здоровый образ жизни, избегают вредных привычек и стремятся к хорошей физической форме. Эти качества придают им надежность и мужественность в глазах женщин, которые видят в них защитников и надежных партнеров.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Сразу после запуска двигателя нельзя начинать движение ни в коем случае. Мнение опытного водителя

Осенью многие водители отказываются прогревать двигатель перед началом движения.

Сразу после запуска двигателя нельзя начинать движение ни в коем случае. Мнение опытного водителя
Малоопытные водители не знают, зачем надо класть ключ от автомобиля в микроволновку. Рассказываем
Малоопытные водители не знают, зачем надо класть ключ от автомобиля в микроволновку. Рассказываем
Киркоров теперь поёт и танцует в Дубае: названы цены на его шоу
Кусты смородины согнутся от количества ягод: эти три важные подкормки увеличат урожайность вдвое
На что способен новейший ЗРПК "Панцирь-СМ": HIMARS помножим на ноль Дмитрий Плотников
Немецкий картофельный салат, который обожают все мужчины
Аппетитный торт без выпечки выручит, когда нужна вкуснятина к чаю: духовку включать не придётся
В зоне СВО объявлена информационная тишина. Что готовит Москва?
В зоне СВО объявлена информационная тишина. Что готовит Москва?
Последние материалы
О недостатке в организме витамина В12 говорят три симптома во рту
Кедми: "У Украины нет шансов на новое успешное наступление"
Плесени и мошек не будет: что надо сделать с комнатными цветами
Ученые назвали причины привлекательности спортсменов для женщин
Сладков: Украине выгоднее уйти в Россию, чем остаться с ограбленной Западом территорией
Ученые назвали причины неспособности человечества отказаться от сахара
Топ-6 невоспитанных туристов 2023 года: россиянин в списке негодяев
Не позднее, чем за 30 минут до тренировки: этот напиток помогает эффективно сжигать жир
Аппетитная курица с овощами на ужин
Неврологи перечислили пять первых признаков рассеянного склероза
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников