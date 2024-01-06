Теннисист Рублёв не верил, что сможет выйти в финал турнира в Гонконге

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Россиянин Андрей Рублёв признался, что сомневался, что сможет пробиться в финал турнира в Гонконге. Теннисист думал, что проиграет в полуфинале, настолько хорош был в этом матче его соперник.

Фото: wikimedia.org by Carine06 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Соперником Рублёва по полуфинальному матчу был китайский спортсмен Шан Цзюньчэн, которого россиянин обыграл со счётом 4:6, 6:2, 6:3.

Всего полуфинальный матч продлился 2 часа 9 минут.

Рублёв признался, что из-за сильной игры соперника местами думал, что у него нет никаких шансов выиграть.

"Это был очень тяжёлый матч. Он крайне талантливый и мощный игрок, невероятно провел матч. В какие-то моменты я думал, что у меня нет шансов (на победу), потому что было ощущение, что он доминирует", — сказал Рублёв, которого цитирует официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Россиянин добавил, что китайский спортсмен заставил его сомневаться в своих силах, но россиянин не опустил руки и заставил себя продолжать борьбу.