Промеса могут экстрадировать в Нидерланды из ОАЭ после снимков со дня рождения в Дубае

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нападающий "Спартака" Квинси Промес оказался перед угрозой экстрадиции из ОАЭ в Нидерланды. Причиной такой перспективы стали фото футболиста со дня рождения, который он отпраздновал в Дубае.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Садовников is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как пишет Voetbalzone, у Нидерландов с ОАЭ есть соглашение об экстрадиции футболиста. В результате договора об экстрадиции между двумя странами, если нидерландская прокуратура даст информацию о пребывании нападающего "Спартака" на территории ОАЭ, будет применено соглашение о выдаче преступников, коим в данном случае и является Промес.

Ранее Промес похвастался в своих соцсетях подаренным ему дорогостоящим ювелирным украшением — драгоценной подвеской, инкрустированной бриллиантами.

Летом 2021 года на Промеса была заведено уголовное дело после того, как он ударил ножом своего племянника в Нидерландах во время семейного праздника. По решению суда, вынесенному летом 2023 года, Промес должен отбыть в тюрьме 18 месяцев.