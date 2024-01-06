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Спортивная журналистка Вайцеховская считает Софью Самоделкину самой перспективной фигуристкой

1:07
Спорт

Спортивная журналистка Елена Вайцеховская, являющаяся в прошлом олимпийской чемпионкой в прыжках в воду, рассказала, какую российскую фигуристку она считает самой перспективной на данный момент.

Спортивная журналистка Вайцеховская считает Софью Самоделкину самой перспективной фигуристкой
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Вайцеховская уверена, что самой талантливой спортсменкой, за которой очень интересно наблюдать, является Софья Самоделкина.

"Софа Самоделкина — самая, пожалуй, интересная для меня спортсменка из тех "уже выросших", кто катается сейчас. "Катается", конечно же, громко сказано, поскольку в соревнованиях Софа пока не выступает", — написала Войцеховская в своём Telegram-канале.

Журналистка обратила внимание на качество прыжков 16-летней фигуристки и программ, которые она показывает. Войцеховская убеждена, что перед Самоделкиной открываются отличные перспективы, потому что юная фигуристка, по её мнению, является настоящим бойцом и готова идти вперёд.

"Мне было бы реально любопытно дождаться того момента, когда Самоделкина начнёт соревноваться", — добавила Вайцеховская.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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