Спортивная журналистка Вайцеховская считает Софью Самоделкину самой перспективной фигуристкой

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Спортивная журналистка Елена Вайцеховская, являющаяся в прошлом олимпийской чемпионкой в прыжках в воду, рассказала, какую российскую фигуристку она считает самой перспективной на данный момент.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Вайцеховская уверена, что самой талантливой спортсменкой, за которой очень интересно наблюдать, является Софья Самоделкина.

"Софа Самоделкина — самая, пожалуй, интересная для меня спортсменка из тех "уже выросших", кто катается сейчас. "Катается", конечно же, громко сказано, поскольку в соревнованиях Софа пока не выступает", — написала Войцеховская в своём Telegram-канале.

Журналистка обратила внимание на качество прыжков 16-летней фигуристки и программ, которые она показывает. Войцеховская убеждена, что перед Самоделкиной открываются отличные перспективы, потому что юная фигуристка, по её мнению, является настоящим бойцом и готова идти вперёд.

"Мне было бы реально любопытно дождаться того момента, когда Самоделкина начнёт соревноваться", — добавила Вайцеховская.