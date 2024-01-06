Россиянин Андрей Рублёв стал финалистом турнира ATP-250 в Гонконге

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Российский теннисист Андрей Рублёв, находящийся на пятом месте в мировом рейтинге, смог пройти в финал турнира ATP-250, проходящего в Гонконге.

Фото: wikimedia.org by Carine06 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В полуфинале Рублёв выиграл у китайца Цзюнчэня Шана, занимающего183-ю строку в рейтинге ATP.

Матч между Рублёвым и Шаном в полуфинале продолжался 2 часа 9 минут и закончился со счётом 4:6, 6:2, 6:3 в пользу российского теннисиста.

В финале Рублёву предстоит встретиться с финном Эмилем Руусувуори, который занимает 69-е место в рейтинге ATP. Финальный поединок состоится в 9:30 по мск 7 января.

Турнир ATP-250 в Гонконге идёт в период с 1 по 7 января 2024 года. Общий призовой фонд турнира равен $ 661 585.