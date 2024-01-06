Нутрициологи назвали лайфхаки для ускорения метаболизма

1:24 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нутрициологи Лисси Лакейтос и Тэмми Шеймс предлагают простые и эффективные правила для ускорения метаболизма и активного жиросжигания. Основанные на инновационном исследовании, их советы включают в себя следующие принципы:

Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Начните день с завтрака : завтрак играет ключевую роль в активации метаболизма, предотвращая его замедление в результате длительного ночного сна.

: завтрак играет ключевую роль в активации метаболизма, предотвращая его замедление в результате длительного ночного сна. Пейте больше жидкости : недостаток жидкости может приостановить обмен веществ и вызвать ощущение усталости. Регулярное питье поддерживает нормальное функционирование организма.

: недостаток жидкости может приостановить обмен веществ и вызвать ощущение усталости. Регулярное питье поддерживает нормальное функционирование организма. Высыпайтесь : хороший сон влияет на общее здоровье и уровень аппетита, предотвращая чувство голода даже при употреблении калорийной пищи, сообщает "Чемпионат".

: хороший сон влияет на общее здоровье и уровень аппетита, предотвращая чувство голода даже при употреблении калорийной пищи, сообщает "Чемпионат". Не исключайте углеводы : углеводы важны для поддержания энергии, укрепления иммунитета и регенерации мышц. Их отсутствие может замедлить все пищеварительные процессы.

: углеводы важны для поддержания энергии, укрепления иммунитета и регенерации мышц. Их отсутствие может замедлить все пищеварительные процессы. Добавьте движения в каждый новый день: регулярная физическая активность, даже без интенсивных тренировок, помогает поддерживать активный образ жизни и ускоряет метаболизм.

Применение этих простых правил в повседневной жизни обещает положительные результаты в ускорении сжигания жира и достижении желаемого веса.