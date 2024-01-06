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Тренер дал советы для безопасного выполнения отжиманий

1:21
Спорт

Отжимания представляют собой классическое упражнение, не требующее специального оборудования, но эффективное для развития мышечной массы и выносливости.

Тренер дал советы для безопасного выполнения отжиманий
Фото: openverse.org by stroopsmma is licensed under CC BY 2.0.

Персональный тренер из World Class Сергей Чаплыгин выделяет два ключевых правила, направленных на предотвращение возможных травм при выполнении отжиманий. Во-первых, необходимо поддерживать нейтральное положение позвоночника, что способствует избежанию излишних нагрузок на этот важный элемент опорно-двигательного аппарата. Во-вторых, следует сохранять угол отведения плечевой кости в пределах безопасных значений, чтобы предотвратить повреждения суставов.

Техника дыхания играет важную роль при выполнении отжиманий. Правильное дыхание — вдыхание при опускании тела и выдыхание при поднятии — помогает поддерживать правильное внутрибрюшное давление и предотвращает возможные проблемы с здоровьем.

Для тех, кто только начинает заниматься отжиманиями, Чаплыгин рекомендует оценить свое общее состояние и начинать с менее интенсивных вариантов, таких как отжимания от стены или с колен.

Постепенное увеличение интенсивности и переход к стандартным отжиманиям от пола помогут избежать травм и дадут возможность телу адаптироваться к нагрузке.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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