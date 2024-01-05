Тренер дал советы по сохранению зрения при занятии спортом

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Зрительные патологии, такие как близорукость и дальнозоркость, являются распространенными проблемами среди населения, затрагивая более миллиарда людей по всему миру. Тренер групповых программ из клуба World Class Андрей Андреев дает рекомендации по вопросу влияния фитнеса на зрительный аппарат.

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Он подчеркивает, что плохое зрение не всегда является противопоказанием для занятий фитнесом. Ограничения могут существовать при серьезных нарушениях, таких как сильная близорукость или дальнозоркость. Перед началом тренировок рекомендуется пройти медицинский осмотр и получить советы врача относительно подходящих видов нагрузок.

Андреев подчеркивает, что при проблемах с зрением не рекомендуется заниматься боксом, тяжелой атлетикой или единоборствами, так как они могут повысить внутриглазное давление и ухудшить состояние. Рекомендуемыми видами тренировок являются аэробика, йога, пилатес и растяжка, которые улучшают кровообращение и не наносят вреда зрению.

Тренировки по методике Mobility, включающие упражнения на глазодвигательную мускулатуру, могут помочь улучшить фокусировку взгляда, периферическое зрение, вергенцию и саккаду. Эти тренировки также способствуют нормализации кровообращения и давления в глазах.

Для успешной тренировки глаз следует соблюдать несколько рекомендаций: пройти медицинский осмотр, увеличивать нагрузку постепенно, регулярно проверять состояние зрения у офтальмолога и обращать внимание на Mobility-тренировки, йогу и пилатес. Фитнес может положительно влиять на различные функции зрительного аппарата, помогая улучшить не только остроту зрения, но и другие его аспекты.