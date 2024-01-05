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Тренер дал советы по сохранению зрения при занятии спортом

1:53
Спорт

Зрительные патологии, такие как близорукость и дальнозоркость, являются распространенными проблемами среди населения, затрагивая более миллиарда людей по всему миру. Тренер групповых программ из клуба World Class Андрей Андреев дает рекомендации по вопросу влияния фитнеса на зрительный аппарат.

Тренер дал советы по сохранению зрения при занятии спортом
Фото: Openverse by CherryPoint is licensed under CC BY 2.0

Он подчеркивает, что плохое зрение не всегда является противопоказанием для занятий фитнесом. Ограничения могут существовать при серьезных нарушениях, таких как сильная близорукость или дальнозоркость. Перед началом тренировок рекомендуется пройти медицинский осмотр и получить советы врача относительно подходящих видов нагрузок.

Андреев подчеркивает, что при проблемах с зрением не рекомендуется заниматься боксом, тяжелой атлетикой или единоборствами, так как они могут повысить внутриглазное давление и ухудшить состояние. Рекомендуемыми видами тренировок являются аэробика, йога, пилатес и растяжка, которые улучшают кровообращение и не наносят вреда зрению.

Тренировки по методике Mobility, включающие упражнения на глазодвигательную мускулатуру, могут помочь улучшить фокусировку взгляда, периферическое зрение, вергенцию и саккаду. Эти тренировки также способствуют нормализации кровообращения и давления в глазах.

Для успешной тренировки глаз следует соблюдать несколько рекомендаций: пройти медицинский осмотр, увеличивать нагрузку постепенно, регулярно проверять состояние зрения у офтальмолога и обращать внимание на Mobility-тренировки, йогу и пилатес. Фитнес может положительно влиять на различные функции зрительного аппарата, помогая улучшить не только остроту зрения, но и другие его аспекты.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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