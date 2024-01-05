Двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала, что её расстроило больше всего в ушедшем 2023 году.
Слуцкая призналась, что по возможности старается смотреть российские соревнования по фигурному катанию, однако из-за высокой занятости некоторые состязания проходит мимо неё.
Но самое главное огорчение, которое принёс Слуцкой 2023 год, связано с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой.
"Хочу сказать, что меня больше всего расстроило решение Елизаветы Туктамышевой приостановить карьеру. Понимаю, что она уже взрослая девочка, многого добилась, но все равно жаль", — сказала Слуцкая, которую цитирует Sports.ru.
Но, по словам двукратной чемпионки мира, в 2023 году были и положительные моменты. В частности, Слуцкую радует большое количество перспективных молодых фигуристов, которые уже сейчас катаются на очень приличном уровне.
Довольно часто водители замечают, что во время торможения педаль тормоза ощущается стуком в ногу. Увы, такое явление не ограничивается только старыми моделями автомобилей — "бьющая" педаль характерна и для многих современных машин.