Ирина Слуцкая о самом большом расстройстве 2023 года: решение Туктамышевой

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Двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала, что её расстроило больше всего в ушедшем 2023 году.

Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under public domain

Слуцкая призналась, что по возможности старается смотреть российские соревнования по фигурному катанию, однако из-за высокой занятости некоторые состязания проходит мимо неё.

Но самое главное огорчение, которое принёс Слуцкой 2023 год, связано с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой.

"Хочу сказать, что меня больше всего расстроило решение Елизаветы Туктамышевой приостановить карьеру. Понимаю, что она уже взрослая девочка, многого добилась, но все равно жаль", — сказала Слуцкая, которую цитирует Sports.ru.

Но, по словам двукратной чемпионки мира, в 2023 году были и положительные моменты. В частности, Слуцкую радует большое количество перспективных молодых фигуристов, которые уже сейчас катаются на очень приличном уровне.