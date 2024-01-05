Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказался по поводу недопуска российских спортсменов на молодёжный чемпионат мира-2024, который проходит в Швеции.
Быков напомнил, что российская сборная — одна из сильнейших в мире, и её отсутствие на турнире негативно на него повлияло, очень сильно снизив его уровень.
"То, что одной из сильных команд, сборной России, нет на чемпионате, безусловно, принижает его уровень и интерес! От этого и другие сборные недополучили опыта конкурентной борьбы", — сказал Быков в комментарии "Спорт-Экспрессу".
Тренер подчеркнул, что это сухой факт, а не его личное мнение. Хоккей в частности и жизнь в целом развивается только в условиях серьёзной, упорной конкуренции, добавил Быков.
По решению ИИХФ российские и белорусские спортсмены не могут принимать участие в международных состязаниях в сезоне-2023/24.
Малина хорошо растёт рядом с люпином и щавелем.