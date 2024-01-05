Экс-тренер сборной РФ Быков: отсутствие россиян на МЧМ снизил его уровень

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Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказался по поводу недопуска российских спортсменов на молодёжный чемпионат мира-2024, который проходит в Швеции.

Фото: Wikipedia by Chase N. from Marysville, WA, USA. is licensed under CC BY-SA 2.0

Быков напомнил, что российская сборная — одна из сильнейших в мире, и её отсутствие на турнире негативно на него повлияло, очень сильно снизив его уровень.

"То, что одной из сильных команд, сборной России, нет на чемпионате, безусловно, принижает его уровень и интерес! От этого и другие сборные недополучили опыта конкурентной борьбы", — сказал Быков в комментарии "Спорт-Экспрессу".

Тренер подчеркнул, что это сухой факт, а не его личное мнение. Хоккей в частности и жизнь в целом развивается только в условиях серьёзной, упорной конкуренции, добавил Быков.

По решению ИИХФ российские и белорусские спортсмены не могут принимать участие в международных состязаниях в сезоне-2023/24.