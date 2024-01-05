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Названы три лучших упражнения на бицепс

1:55
Спорт

Фитнес-менеджер в World Class Захар Айрапетян поделился секретами эффективного тренировочного процесса для развития сильных и рельефных бицепсов.

Названы три лучших упражнения на бицепс
Фото: Openverse by ThoroughlyReviewed is licensed under CC BY 2.0

Вопрос выбора между гантелями и штангой решается исходя из опыта: для новичков рекомендуется начинать с гантелей, так как они обеспечивают меньший вес и большую амплитуду движения.

Три упражнения, предложенные Захаром, призваны сделать тренировки максимально эффективными:

  • Сгибание стоя с Z-образным грифом: это упражнение, использующее Z-образный гриф, создает непрямой угол, что обеспечивает более комфортное выполнение для новичков. Важно избегать вспомогательных движений и поддерживать правильную технику, чтобы активировать бицепс через локтевой сустав.
  • Молот: сгибание предплечья с гантелями, расположенными параллельно друг другу. Это упражнение также воздействует на брахиалис, улучшая визуальное восприятие рельефа и размера бицепса.
  • Сгибание предплечья и ротация: комплексное упражнение, активизирующее все три функции бицепса. Рекомендуется выполнять его медленно с умеренным весом и сосредотачиваться на поддержании мышечной активности.

Важным моментом является предотвращение распространенных ошибок. Новички часто начинают слишком быстро и слишком тяжело, что может привести к травмам. Захар советует следить за техникой, избегать инерции и, при необходимости, обращаться за помощью к тренеру.

Наконец, подчеркивается значение отдыха и разумного распределения тренировок. Бицепс, будучи маленькой мышцей, требует особого внимания, и тренировки следует проводить с умеренной частотой, сочетая их с упражнениями на другие группы мышц для полноценного восстановления.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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