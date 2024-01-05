Олимпийский чемпион Михайлов: сборная России стала бы победителем МЧМ-2024, если бы участвовала в нём

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Двукратный олимпийский чемпион, член тренерского совета Федерации хоккея России Борис Михайлов выразил своё мнение по поводу возможных результатов молодёжного чемпионата мира по хоккею, если бы российская сборная принимала в нём участие.

Фото: Пресс-служба ХК "Авангард"

Михайлов в разговоре со "Спорт-Экспрессом" даже не пытался скрыть своего разочарования оттого, что российских спортсменов на этом турнире нет.

Олимпийский чемпион заверил, что не смотрит молодёжный чемпионат мира по хоккею, потому что без российской сборной эти соревнования для него не представляют никакого интереса.

"Мне неинтересно, кто там в финале или в полуфинале. Какое место заняла бы сборная России на этом турнире? Дайте мне карты, я погадаю и скажу вам. Конечно, первое!" — сказал Михайлов.

Финал молодёжного чемпионата мира 2024 года по хоккею состоится 5 января в 21:30 по мск. Участниками финального поединка стали сборные Швеции и США.