Тренер Татьяна Тарасова уверена, что россиян вернут на международные соревнования в 2024 году

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Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила шансы российских спортсменов на возвращение в международные состязания в качестве участников.

Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Тарасова призналась, что в этом вопросе настроена оптимистично, и верит, что возвращения атлетов из России на международные спортивные площадки уже близко.

Своим мнением тренер поделилась в разговоре с журналистом "Чемпионата" Александром Ершовым.

"Возвращение российских спортсменов на международную арену? Мы смотрим в будущее, нас только пусти. Я верю в возвращение, уверена, что нас пустят", — сказала Тарасова.