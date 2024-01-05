Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила шансы российских спортсменов на возвращение в международные состязания в качестве участников.
Тарасова призналась, что в этом вопросе настроена оптимистично, и верит, что возвращения атлетов из России на международные спортивные площадки уже близко.
Своим мнением тренер поделилась в разговоре с журналистом "Чемпионата" Александром Ершовым.
"Возвращение российских спортсменов на международную арену? Мы смотрим в будущее, нас только пусти. Я верю в возвращение, уверена, что нас пустят", — сказала Тарасова.
Малина хорошо растёт рядом с люпином и щавелем.