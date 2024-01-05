Назван подход к тренировкам для развития выносливости

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Силовая выносливость представляет собой важное звено между кардиотренировками и силовыми упражнениями, обеспечивая способность организма выполнять работу с максимальной мощностью в течение продолжительного времени. Новички и опытные занимающиеся фитнесом имеют разные уровни силовой выносливости, который зависит от тренировочного опыта.

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В ходе силовых тренировок выполняют от 5 до 6 повторений с высоким весом, предоставляя обширные интервалы отдыха между подходами. Тренировки, направленные на развитие общей выносливости, включают подходы с 20-30 повторениями и легким весом. Силовая выносливость требует значительного рабочего веса и 12-20 повторений в подходе.

Тренировки силовой выносливости улучшают не только мышечную выносливость, но также координацию, технику движения и нейромышечную связь. Важен не только тренировочный опыт, но и наличие в мышцах ресурса, такого как креатинфосфат, для поддержания силы и выносливости.

Эти тренировки полезны для улучшения работы сердечной мышцы, повышения общей выносливости и оздоровительного эффекта на нервно-мышечную связь. Силовая выносливость имеет применение в различных видах спорта, таких как бег и плавание, где даже эти виды деятельности требуют силовых усилий от мышц.

Развитие силы и силовой выносливости различны, где сила позволяет справиться с одним тяжелым подъемом, а силовая выносливость позволяет выполнять множество повторений с небольшим весом. Занятия силовой выносливостью включают оба типа мышечных волокон, что делает этот вид тренировок одним из наиболее эффективных.