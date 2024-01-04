Дизайнер костюмов Алёна Куклычёва утверждает, что фигуристка Алёна Косторная должна ей определённую сумму денег за костюмы для выступлений.
Дизайнер заявила, что речь идёт о вполне конкретной сумме, которая подтверждена необходимыми документами.
"Задолженность Косторной? 240 тысяч (рублей). Все было оформлено официально, был выставлен счет, есть соответствующие документы", — сказала Куклычёва, которую цитирует matchtv.ru.
Накануне, 3 января, Куклычёва объявила об отказе от дальнейшей работы с Косторной, потому что, по словам дизайнера, фигуристка должна ей денег за работу.
Косторная, в свою очередь, заявила, что Куклычёва пытается хайповать на её имени, а тему со сменой дизайнера фигуристка не считает достойной публичного обсуждения.
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