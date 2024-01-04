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Дизайнер Куклычёва потребовала от фигуристки Косторной 240 тысяч рублей за костюмы

0:55
Спорт

Дизайнер костюмов Алёна Куклычёва утверждает, что фигуристка Алёна Косторная должна ей определённую сумму денег за костюмы для выступлений.

Дизайнер Куклычёва потребовала от фигуристки Косторной 240 тысяч рублей за костюмы
Фото: wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Дизайнер заявила, что речь идёт о вполне конкретной сумме, которая подтверждена необходимыми документами.

"Задолженность Косторной? 240 тысяч (рублей). Все было оформлено официально, был выставлен счет, есть соответствующие документы", — сказала Куклычёва, которую цитирует matchtv.ru.

Накануне, 3 января, Куклычёва объявила об отказе от дальнейшей работы с Косторной, потому что, по словам дизайнера, фигуристка должна ей денег за работу.

Косторная, в свою очередь, заявила, что Куклычёва пытается хайповать на её имени, а тему со сменой дизайнера фигуристка не считает достойной публичного обсуждения.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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