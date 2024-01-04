Дизайнер Куклычёва потребовала от фигуристки Косторной 240 тысяч рублей за костюмы

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Дизайнер костюмов Алёна Куклычёва утверждает, что фигуристка Алёна Косторная должна ей определённую сумму денег за костюмы для выступлений.

Фото: wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Дизайнер заявила, что речь идёт о вполне конкретной сумме, которая подтверждена необходимыми документами.

"Задолженность Косторной? 240 тысяч (рублей). Все было оформлено официально, был выставлен счет, есть соответствующие документы", — сказала Куклычёва, которую цитирует matchtv.ru.

Накануне, 3 января, Куклычёва объявила об отказе от дальнейшей работы с Косторной, потому что, по словам дизайнера, фигуристка должна ей денег за работу.

Косторная, в свою очередь, заявила, что Куклычёва пытается хайповать на её имени, а тему со сменой дизайнера фигуристка не считает достойной публичного обсуждения.