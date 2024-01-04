Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал турнира ATP-250, который проходит в Гонконге.
Рублёв, сеяный под первым номером, сыграл со 108-й ракеткой мира, британским спортсменом Лиамом Броэди. Рублёв на данный момент является пятой ракеткой в мировом рейтинге.
Поединок Рублёва и Броэди длился 1 час 51 минуту, окончился со счётом 6:4, 7:6 (10:8) в пользу Рублёва.
В предстоящем четвертьфинале Рублёву предстоит сразиться с французом Артюром Фисом. Фису 19 лет, он находится на 36-й позиции рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Во втором круге турнира у Фиса был матч с игроком из Швейцарии Марка-Андреа Хюслера, занимающего194-ю позицию в рейтинге ATP.
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