Россиянин Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал турнира в Гонконге

0:58 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал турнира ATP-250, который проходит в Гонконге.

Фото: wikimedia.org by Carine06 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Рублёв, сеяный под первым номером, сыграл со 108-й ракеткой мира, британским спортсменом Лиамом Броэди. Рублёв на данный момент является пятой ракеткой в мировом рейтинге.

Поединок Рублёва и Броэди длился 1 час 51 минуту, окончился со счётом 6:4, 7:6 (10:8) в пользу Рублёва.

В предстоящем четвертьфинале Рублёву предстоит сразиться с французом Артюром Фисом. Фису 19 лет, он находится на 36-й позиции рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Во втором круге турнира у Фиса был матч с игроком из Швейцарии Марка-Андреа Хюслера, занимающего194-ю позицию в рейтинге ATP.