Элит-тренер назвала важные факторы на пути к рельефному прессу

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Элит-тренер клуба World Class Александра Полуэктова дает подробные советы о достижении красивого мышечного рельефа после похудения.

Фото: Wikipedia by www.localfitness.com.au is licensed under Credit: LocalFitness.com.au

Она подчеркивает важность гипертрофии мышц и низкого процента подкожного жира для формирования спортивного вида тела. Александра указывает на различные типы телосложения (эктоморфы, эндоморфы, мезоморфы) и подчеркивает необходимость индивидуального подхода к питанию и тренировкам.

Полуэктова рекомендует соблюдение дефицита калорий, правильное соотношение белков, жиров и углеводов в рационе, а также указывает на необходимость уделять внимание выбору "правильных" продуктов. Она подчеркивает важность водного баланса и регулярных тренировок. Отмечается, что стремление к быстрым результатам и жестким диетам может привести к потере мышечной массы и замедлению метаболизма.

Для закрепления результатов рекомендуется поддерживать режим питания и тренировок, а также включать в активный отдых разнообразные физические активности. Важность полноценного сна подчеркивается как ключевой элемент восстановления организма и мышечной системы после тренировок.