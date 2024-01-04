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Боли в коленях: как справиться с недугом в спорте

1:28
Спорт

Фитнес, направленный на оздоровление, может привести к болям в коленях из-за ошибок в тренировочном процессе. Неконтролируемый старт, частые тренировки и неправильная техника могут вызвать воспалительные процессы и болевые ощущения.

Боли в коленях: как справиться с недугом в спорте
Фото: Openverse by ryanknapp is licensed under CC BY-SA 2.0.

Плоскостопие является одной из основных причин болей в коленях, требующей вмешательства специалиста. Неправильная техника бега, плохой подбор обуви и выполнение технически сложных упражнений также могут спровоцировать проблемы.

Чтобы избежать болей в коленях, рекомендуется начинать тренировки с минимальной нагрузки и простых упражнений, уделяя внимание суставам. Технически сложные упражнения лучше вводить постепенно. Направления, минимизирующие риск повреждений коленей, включают Mind Body (йога, пилатес), водные тренировки и стрейчинг.

Кроссфит следует избегать при проблемах с коленями, так как это направление предполагает высокую нагрузку на суставы. Рекомендации для предотвращения болей в коленях включают физиологичные движения, миофасциальный релиз и массаж, а также поддерживающее питание с глюкозамином и хондроитином, сообщает World Class.

Соответствующие меры, такие как адаптация к индивидуальным особенностям и периодизация занятий, помогут предотвратить травмы и обеспечить безопасность тренировок.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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