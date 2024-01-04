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Эксперт развеял популярные мифы о йоге

1:18
Спорт

Йога, как практика баланса ума, души и тела, сталкивается с распространенными мифами, которые Владимир Дуванов, опытный тренер World Class, разбирает по полочкам.

Эксперт развеял популярные мифы о йоге
Фото: Openverse by Synergy by Jasmine is licensed under CC BY-ND 2.0
  1. Миф о том, что йога предназначена только для женщин. Практика подходит всем, независимо от гендера, и многие известные мужчины активно занимаются йогой.
  2. Утверждение, что заниматься йогой нужно с детства. Йога доступна в любом возрасте, требуя лишь осознанности, бережности и руководства специалиста.
  3. Миф о том, что для занятий йогой нужна гибкость. Гибкость — бонус, а не цель. Йога способствует восстановлению и поддержанию здоровья тела, вне зависимости от гибкости.
  4. Йога связана с сектантством. Это практика, направленная на улучшение ума, и не предполагает манипуляций или обманов.
  5. Йога не нагружает мышцы. Йога предоставляет серьезную физическую нагрузку, которую можно регулировать. Практика индивидуальна и безопасна, а йога не противоречит другим формам физической активности.

Таким образом, йога — универсальная и безопасная практика, приносящая равновесие и благополучие всем, кто ей занимается.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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