Названа польза тренировок до завтрака

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В последнем исследовании, опубликованном в Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, обнаружены интересные факты о времени тренировок и их влиянии на организм.

Фото: Openverse by ryanknapp is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ученые пригласили 30 мужчин с ожирением и разделили их на три группы для проведения 6-недельного эксперимента.

Первая группа занималась фитнесом до завтрака, вторая — после завтрака, а третья сохраняла свой привычный режим питания и тренировок. Ученым удалось выяснить, что те, кто тренировался натощак, сжигали в 2 раза больше калорий и имели более значительный рост мышц.

Это обусловлено тем, что у людей без завтрака уровень сахара в крови был ниже на момент начала тренировки из-за ночного "голодания" во время сна. Отсутствие выброса инсулина в это время способствовало более эффективному сжиганию жира и поддержанию инсулинорезистентности организма.

Таким образом, утренние тренировки без завтрака не только способствуют потере веса и уменьшению объемов тела, но также оказывают положительное воздействие на общее здоровье, поддерживая нормальный уровень инсулина в организме. Эти результаты могут служить дополнительным стимулом для тех, кто рассматривает возможность перехода с вечерних тренировок на утренние.