Эксперты назвали частые ошибки при выполнении упражнений на пресс

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В поисках идеального рельефа пресса часто возникает разочарование, несмотря на регулярные тренировки и сбалансированное питание. Эксперты выявили пять типичных ошибок при выполнении упражнений на пресс:

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Задержка дыхания : неправильное дыхание уменьшает эффективность упражнения. Рекомендуется выполнять движение вверх на выдохе, чтобы задействовать глубокие мышцы живота.

: неправильное дыхание уменьшает эффективность упражнения. Рекомендуется выполнять движение вверх на выдохе, чтобы задействовать глубокие мышцы живота. Расслабление раньше времени : многие допускают ошибку, расслабляясь после скручивания. Рекомендуется поддерживать напряжение мышц в течение всего движения, делая его плавным, сообщает "Чемпионат".

: многие допускают ошибку, расслабляясь после скручивания. Рекомендуется поддерживать напряжение мышц в течение всего движения, делая его плавным, сообщает "Чемпионат". Движение за счет импульса : торопливые движения снижают эффективность упражнений. Рекомендуется задерживаться после каждого скручивания, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на суставы и спину.

: торопливые движения снижают эффективность упражнений. Рекомендуется задерживаться после каждого скручивания, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на суставы и спину. Включение шейного отдела : не следует переносить нагрузку на шею. Рекомендуется держать руки на груди или за ушами, чтобы исключить помощь рук при скручивании.

: не следует переносить нагрузку на шею. Рекомендуется держать руки на груди или за ушами, чтобы исключить помощь рук при скручивании. Слишком высокий подъем: поднимаясь слишком высоко, переносится нагрузка на сгибатели бедра. Рекомендуется фокусироваться на движении ребер к пупку и поднимать грудь на несколько сантиметров.

Исправление этих ошибок поможет достичь желаемого рельефа пресса и улучшить осанку.