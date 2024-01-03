В поисках идеального рельефа пресса часто возникает разочарование, несмотря на регулярные тренировки и сбалансированное питание. Эксперты выявили пять типичных ошибок при выполнении упражнений на пресс:
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Задержка дыхания: неправильное дыхание уменьшает эффективность упражнения. Рекомендуется выполнять движение вверх на выдохе, чтобы задействовать глубокие мышцы живота.
Расслабление раньше времени: многие допускают ошибку, расслабляясь после скручивания. Рекомендуется поддерживать напряжение мышц в течение всего движения, делая его плавным, сообщает "Чемпионат".
Движение за счет импульса: торопливые движения снижают эффективность упражнений. Рекомендуется задерживаться после каждого скручивания, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на суставы и спину.
Включение шейного отдела: не следует переносить нагрузку на шею. Рекомендуется держать руки на груди или за ушами, чтобы исключить помощь рук при скручивании.
Слишком высокий подъем: поднимаясь слишком высоко, переносится нагрузка на сгибатели бедра. Рекомендуется фокусироваться на движении ребер к пупку и поднимать грудь на несколько сантиметров.
Исправление этих ошибок поможет достичь желаемого рельефа пресса и улучшить осанку.
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