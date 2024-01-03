Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Савин рассказал о личной жизни Пугачёвой и Галкина* ради известности
Кофе способен помочь снизить артериальное давление
Названа причина запаха у монет
В ГИБДД призвали водителей давать проехать обочечникам
Эмигрирует ли из России певец Филипп Киркоров
Вкуснейший "Меренговый рулет" удивит всех ваших гостей
Что делать, если рассада томатов вытянулась
Названы интересные факты о шоколаде
Топ-5 фильмов о спортивной мотивации

Эксперты назвали частые ошибки при выполнении упражнений на пресс

1:24
Спорт

В поисках идеального рельефа пресса часто возникает разочарование, несмотря на регулярные тренировки и сбалансированное питание. Эксперты выявили пять типичных ошибок при выполнении упражнений на пресс:

Эксперты назвали частые ошибки при выполнении упражнений на пресс
Фото: Wikipedia by www.localfitness.com.au is licensed under Credit: LocalFitness.com.au
  • Задержка дыхания: неправильное дыхание уменьшает эффективность упражнения. Рекомендуется выполнять движение вверх на выдохе, чтобы задействовать глубокие мышцы живота.
  • Расслабление раньше времени: многие допускают ошибку, расслабляясь после скручивания. Рекомендуется поддерживать напряжение мышц в течение всего движения, делая его плавным, сообщает "Чемпионат".
  • Движение за счет импульса: торопливые движения снижают эффективность упражнений. Рекомендуется задерживаться после каждого скручивания, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на суставы и спину.
  • Включение шейного отдела: не следует переносить нагрузку на шею. Рекомендуется держать руки на груди или за ушами, чтобы исключить помощь рук при скручивании.
  • Слишком высокий подъем: поднимаясь слишком высоко, переносится нагрузка на сгибатели бедра. Рекомендуется фокусироваться на движении ребер к пупку и поднимать грудь на несколько сантиметров.

Исправление этих ошибок поможет достичь желаемого рельефа пресса и улучшить осанку.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Лолита Милявская высказалсь о своей эмиграции

Певица Лолита Милявская обратилась к россиянам в первый день Нового 2024 года.

Лолита Милявская высказалсь о своей эмиграции
Как правильно замачивать семена моркови
Семена моркови любят молоко и водку: быстро прорастут и вы будете гордиться посадочным материалом
"Настя уедет из России!": дан прогноз по Ивлеевой
Вернётся ли на на телевидение Иван Ургант
США или оппозиция: кто и когда ликвидирует президента Владимира Зеленского Дмитрий Плотников The Economist: Зеленский объявил Крым и мост главными целями-2024 Олег Володин Миграционная проблема в Европе сильно обострится в случае нападения ЦАХАЛа на "Хесболлу" Алексей Гончаров
Асмус рассказала об участии в "пошлой" вечеринке на Рублевке
Армада бомбардировщиков приближается к Украине
28-летняя Лиза Арзамасова поделилась новогодними фото с двухлетним сыном
28-летняя Лиза Арзамасова поделилась новогодними фото с двухлетним сыном
Последние материалы
Эксперты назвали частые ошибки при выполнении упражнений на пресс
Эмигрирует ли из России певец Филипп Киркоров
Вкуснейший "Меренговый рулет" удивит всех ваших гостей
Что делать, если рассада томатов вытянулась
Названы интересные факты о шоколаде
Топ-5 фильмов о спортивной мотивации
Как не дать начинке вытечь из пирожков
Груша завалит плодами, если соблюдать три правила
Вкусная запеканка на ужин готовится быстро и просто
ГИБДД начала штрафовать водителей за забытый дома паспорт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников