В новом году люди приступают к активным тренировкам и восстановлению сил. Для тех, кому не хватает мотивации, рекомендуется пересмотреть спортивные фильмы и сериалы, представленные в обзоре Дениса Катаева.
Фильм рассказывает о романтике и судьбе занимающихся марафонами, представляя истории первой женщины-марафонца, основателя Нью-Йоркского марафона и талантливого спортсмена. Эмоциональный блокбастер с удивительными историями успеха.
Черно-белый фильм о финском боксере, выбравшем любовь перед чемпионством. Элегия о том, что важнее в жизни, перерастает в глобальную притчу о любви. Актуальный и чувственный выбор.
Лучший спортивный сериал десятилетия. О серии по женскому рестлингу в 1980-х с абсурдом, тонким юмором и сатирой на современное общество. Продолжение сериала обещает веселое продолжение с юмором и экспрессивностью.
Лучшая спортивная комедия про синхронное плавание. Группа мужчин в среднем возрасте использует спорт как антидепрессант и протест против рутины. Забавное и трогательное преодоление стереотипов и кризиса среднего возраста.
Яркий документальный фильм о допинге в спорте. История Григория Родченкова, центральной фигуры российского допингового скандала, выходит за рамки документального кино. Эмоциональный и актуальный взгляд на тему допинга и его последствий.
В заключении можно отметить, что представленные спортивные фильмы и сериалы предоставляют не только вдохновение для тренировок, но и глубокие сюжеты, переносящие зрителя в мир страсти, решимости и человеческих достижений.
Певица Лолита Милявская обратилась к россиянам в первый день Нового 2024 года.