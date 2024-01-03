Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что делать, если рассада томатов вытянулась
Названы интересные факты о шоколаде
Как не дать начинке вытечь из пирожков
Груша завалит плодами, если соблюдать три правила
Вкусная запеканка на ужин готовится быстро и просто
ГИБДД начала штрафовать водителей за забытый дома паспорт
Творожный чизкейк с апельсиновым желе (без выпечки) — десерт без хлопот
Николай Цискаридзе рассказал о травле в Большом театре
Кристина Асмус назвала новогоднюю вечеринку на Рублевке "пошлой"

Топ-5 фильмов о спортивной мотивации

2:15
Спорт

В новом году люди приступают к активным тренировкам и восстановлению сил. Для тех, кому не хватает мотивации, рекомендуется пересмотреть спортивные фильмы и сериалы, представленные в обзоре Дениса Катаева.

Топ-5 фильмов о спортивной мотивации
Фото: Openverse by ryanknapp is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Бег — это свобода" (реж. Пьер Морас, 2015)

Фильм рассказывает о романтике и судьбе занимающихся марафонами, представляя истории первой женщины-марафонца, основателя Нью-Йоркского марафона и талантливого спортсмена. Эмоциональный блокбастер с удивительными историями успеха.

"Самый счастливый день в жизни Олли Мяки" (реж. Юхо Куосманен, 2016)

Черно-белый фильм о финском боксере, выбравшем любовь перед чемпионством. Элегия о том, что важнее в жизни, перерастает в глобальную притчу о любви. Актуальный и чувственный выбор.

"Блеск" (сериал, Netflix, 3 сезона)

Лучший спортивный сериал десятилетия. О серии по женскому рестлингу в 1980-х с абсурдом, тонким юмором и сатирой на современное общество. Продолжение сериала обещает веселое продолжение с юмором и экспрессивностью.

"Плавая с мужиками" (реж. Оливер Паркер, 2018)

Лучшая спортивная комедия про синхронное плавание. Группа мужчин в среднем возрасте использует спорт как антидепрессант и протест против рутины. Забавное и трогательное преодоление стереотипов и кризиса среднего возраста.

"Икар" (реж. Брайан Фогель, 2017)

Яркий документальный фильм о допинге в спорте. История Григория Родченкова, центральной фигуры российского допингового скандала, выходит за рамки документального кино. Эмоциональный и актуальный взгляд на тему допинга и его последствий.

В заключении можно отметить, что представленные спортивные фильмы и сериалы предоставляют не только вдохновение для тренировок, но и глубокие сюжеты, переносящие зрителя в мир страсти, решимости и человеческих достижений.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Лолита Милявская высказалсь о своей эмиграции

Певица Лолита Милявская обратилась к россиянам в первый день Нового 2024 года.

Лолита Милявская высказалсь о своей эмиграции
Как правильно замачивать семена моркови
Семена моркови любят молоко и водку: быстро прорастут и вы будете гордиться посадочным материалом
"Настя уедет из России!": дан прогноз по Ивлеевой
Вернётся ли на на телевидение Иван Ургант
США или оппозиция: кто и когда ликвидирует президента Владимира Зеленского Дмитрий Плотников The Economist: Зеленский объявил Крым и мост главными целями-2024 Олег Володин Миграционная проблема в Европе сильно обострится в случае нападения ЦАХАЛа на "Хесболлу" Алексей Гончаров
Армада бомбардировщиков приближается к Украине
Не выбрасывайте скорлупу грецких орехов: 4 довода, как она пригодится на грядках вашего участка
28-летняя Лиза Арзамасова поделилась новогодними фото с двухлетним сыном
28-летняя Лиза Арзамасова поделилась новогодними фото с двухлетним сыном
Последние материалы
Что делать, если рассада томатов вытянулась
Названы интересные факты о шоколаде
Топ-5 фильмов о спортивной мотивации
Как не дать начинке вытечь из пирожков
Груша завалит плодами, если соблюдать три правила
Вкусная запеканка на ужин готовится быстро и просто
ГИБДД начала штрафовать водителей за забытый дома паспорт
Творожный чизкейк с апельсиновым желе (без выпечки) — десерт без хлопот
Николай Цискаридзе рассказал о травле в Большом театре
Кристина Асмус назвала новогоднюю вечеринку на Рублевке "пошлой"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников