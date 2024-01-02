Регулярные физические тренировки важны для поддержания здоровья и физической формы организма. Отсутствие тренировок сказывается на выносливости и мышечной массе уже после первой недели, с ухудшением физического состояния.
Фото: Openverse by andronicusmax is licensed under CC BY 2.0
После трех недель отсутствия тренировок выносливость снижается на 10%, а мышечные клетки уменьшаются. Однако короткие перерывы могут быть полезными, так как способствуют повышению уровней гормонов роста и тестостерона.
Месяц без тренировок приводит к потере 15% выносливости, синтезу жира вместо мышечной ткани и воздействию на нервную систему.
Двухмесячныйперерыв вызывает сокращение выносливости на 30%, затрудняя выполнение упражнений и повышая риск различных заболеваний, сообщает "Чемпионат".
Последствия длительного отсутствия тренировок:
Обмякшее тело
Повышенное давление,
Повышенный уровень холестерина
Риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, депрессии и пониженной самооценки.
Важно помнить о мышечной памяти, которая позволяет быстро восстанавливать результаты после перерыва. Однако долгие перерывы усложняют возвращение к тренировкам, поэтому регулярные физические нагрузки следует поддерживать.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ