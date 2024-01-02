Названы последствия длительного пропуска тренировок

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Регулярные физические тренировки важны для поддержания здоровья и физической формы организма. Отсутствие тренировок сказывается на выносливости и мышечной массе уже после первой недели, с ухудшением физического состояния.

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После трех недель отсутствия тренировок выносливость снижается на 10%, а мышечные клетки уменьшаются. Однако короткие перерывы могут быть полезными, так как способствуют повышению уровней гормонов роста и тестостерона.

отсутствия тренировок выносливость снижается на 10%, а мышечные клетки уменьшаются. Однако короткие перерывы могут быть полезными, так как способствуют повышению уровней гормонов роста и тестостерона. Месяц без тренировок приводит к потере 15% выносливости, синтезу жира вместо мышечной ткани и воздействию на нервную систему.

приводит к потере 15% выносливости, синтезу жира вместо мышечной ткани и воздействию на нервную систему. Двухмесячный перерыв вызывает сокращение выносливости на 30%, затрудняя выполнение упражнений и повышая риск различных заболеваний, сообщает "Чемпионат".

Последствия длительного отсутствия тренировок:

Обмякшее тело

Повышенное давление,

Повышенный уровень холестерина

Риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, депрессии и пониженной самооценки.

Важно помнить о мышечной памяти, которая позволяет быстро восстанавливать результаты после перерыва. Однако долгие перерывы усложняют возвращение к тренировкам, поэтому регулярные физические нагрузки следует поддерживать.