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Названы последствия длительного пропуска тренировок

1:20
Спорт

Регулярные физические тренировки важны для поддержания здоровья и физической формы организма. Отсутствие тренировок сказывается на выносливости и мышечной массе уже после первой недели, с ухудшением физического состояния.

Названы последствия длительного пропуска тренировок
Фото: Openverse by andronicusmax is licensed under CC BY 2.0
  • После трех недель отсутствия тренировок выносливость снижается на 10%, а мышечные клетки уменьшаются. Однако короткие перерывы могут быть полезными, так как способствуют повышению уровней гормонов роста и тестостерона.
  • Месяц без тренировок приводит к потере 15% выносливости, синтезу жира вместо мышечной ткани и воздействию на нервную систему.
  • Двухмесячный перерыв вызывает сокращение выносливости на 30%, затрудняя выполнение упражнений и повышая риск различных заболеваний, сообщает "Чемпионат".

Последствия длительного отсутствия тренировок:

  • Обмякшее тело
  • Повышенное давление,
  • Повышенный уровень холестерина
  • Риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, депрессии и пониженной самооценки.

Важно помнить о мышечной памяти, которая позволяет быстро восстанавливать результаты после перерыва. Однако долгие перерывы усложняют возвращение к тренировкам, поэтому регулярные физические нагрузки следует поддерживать.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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