Организаторы Международной премии РБ представили лонг-лист лучших в российском спорте

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Экспертный совет Международной премии РБ определил лонг-лист номинантов. В него вошло более 150 претендентов на звание лучших в российском спорте по итогам 2023 года. Всего было подано свыше 400 заявок более чем в 25 номинациях. Самыми популярными среди них стали:

Фото: Пресс-служба Международной премии РБ

"Лучший спортивный журналист",

"Лучший Telegram-канал",

"Лучший YouTube-проект",

"Лучшая пресс-служба",

"Лучшее приложение для ставок на спорт",

а также главная номинация "Гран-при: букмекер года".

"На следующем этапе пройдет открытое голосование, по итогам которого только четыре претендента попадут в шорт-лист. Победителей определит экспертное жюри", — рассказали в пресс-службе "Рейтинга Букмекеров", выступающего организатором конкурса.

В жюри в 2024 году вошли лучшие представители спортивной и букмекерской индустрии: член правления, коммерческий директор организации "ЕДИНЫЙ ЦУПИС" Артем Сычёв, президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов, российский политический и государственный деятель, председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев, старший вице-президент ВТБ, руководитель направления спортивного спонсорства Виктор Лукьянов, экс-президент ФК "Торпедо" Илья Геркус и др.

Открытое голосование продлится до 25 февраля на сайте Премии. Следить за обновлениями можно в Telegram-канале события.