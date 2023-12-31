Организаторы Международной премии РБ представили лонг-лист лучших в российском спорте

Экспертный совет Международной премии РБ определил лонг-лист номинантов. В него вошло более 150 претендентов на звание лучших в российском спорте по итогам 2023 года. Всего было подано свыше 400 заявок более чем в 25 номинациях. Самыми популярными среди них стали:
"На следующем этапе пройдет открытое голосование, по итогам которого только четыре претендента попадут в шорт-лист. Победителей определит экспертное жюри", — рассказали в пресс-службе "Рейтинга Букмекеров", выступающего организатором конкурса.
В жюри в 2024 году вошли лучшие представители спортивной и букмекерской индустрии: член правления, коммерческий директор организации "ЕДИНЫЙ ЦУПИС" Артем Сычёв, президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов, российский политический и государственный деятель, председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев, старший вице-президент ВТБ, руководитель направления спортивного спонсорства Виктор Лукьянов, экс-президент ФК "Торпедо" Илья Геркус и др.
Открытое голосование продлится до 25 февраля на сайте Премии. Следить за обновлениями можно в Telegram-канале события.
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