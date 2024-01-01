От камней до фитнесс-трекеров: история развития "качалки"

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Эволюция фитнес-индустрии прошла долгие три тысячи лет, охватывая различные эпохи и культуры. Начавшись в Античной Греции, где физическая активность была неотъемлемой частью образа жизни, тренажерные залы стали центрами подготовки к спортивным соревнованиям.

Фото: openverse.org by combust is licensed under CC BY 2.0.

Время после греко-римской эры было периодом забвения и восстановления античных идеалов, восстановленных благодаря инициативе Фридриха Яна в Германии в начале XIX века.

Затем тренажерные залы распространились по миру, включая Великобританию, США и другие страны, под влиянием Густава Цандера, который в 1860-х годах открыл первый зал с разнообразными тренажерами. В России этот формат зала развивался под влиянием врача Семена Эйнгорна и гимнаста Ипполита Триата.

С середины XX века бодибилдинг стал мировым явлением, включая Россию, где зародились первые "качалки". Изначально критикуемый, бодибилдинг с течением времени приобрел популярность, стимулируя создание новых тренажеров и видов тренировок, а также привлекая внимание женщин, сообщает "Чемпионат".

Современные тренажерные залы предлагают широкий спектр услуг и удобств, включая новые технологии и нестандартные методы тренировок. Фитнес-индустрия продолжает развиваться, а тренажерные залы становятся центрами заботы о физическом и психическом здоровье, предлагая посетителям максимальный комфорт во время тренировок.