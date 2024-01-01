Названо оптимальное количество тренировок в неделю

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Вопрос о целесообразности двойных тренировок в день обсуждается с экспертом World Class.

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Супервайзер тренажерного зала Дмитрий Смирнов подчеркивает, что оптимальное количество занятий в неделю для среднестатистического посетителя фитнес-клуба — три. Это обеспечивает более быстрый результат и позволяет избежать перетренированности. Четыре-пять тренировок в неделю рекомендуются только для серьезных спортсменов.

Возможность заниматься дважды в день зависит от правильного распределения нагрузки и соблюдения условий восстановления. Правильное питание, достаточный сон (8-9 часов), и постепенный переход к новому режиму тренировок помогают избежать перетренированности. Дмитрий Смирнов подчеркивает важность разнообразия тренировок в течение дня и подчеркивает, что перетренированность может возникнуть при нарушении этих условий, особенно в стрессовых условиях городской жизни.