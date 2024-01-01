Вопрос о целесообразности двойных тренировок в день обсуждается с экспертом World Class.
Супервайзер тренажерного зала Дмитрий Смирнов подчеркивает, что оптимальное количество занятий в неделю для среднестатистического посетителя фитнес-клуба — три. Это обеспечивает более быстрый результат и позволяет избежать перетренированности. Четыре-пять тренировок в неделю рекомендуются только для серьезных спортсменов.
Возможность заниматься дважды в день зависит от правильного распределения нагрузки и соблюдения условий восстановления. Правильное питание, достаточный сон (8-9 часов), и постепенный переход к новому режиму тренировок помогают избежать перетренированности. Дмитрий Смирнов подчеркивает важность разнообразия тренировок в течение дня и подчеркивает, что перетренированность может возникнуть при нарушении этих условий, особенно в стрессовых условиях городской жизни.
Главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.