Голландской шахматистке выписали штраф из-за обуви

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Дресс-код снова стал причиной скандальной ситуации в Международной федерации шахмат (ФИДЕ). На сей раз в неприятное положение попала международный мастер среди женщин, голландская шахматистка Анна-Майя Казарян, которой назначили штраф в размере 100 евро за неподобающую обувь.

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Казарян, принимая участие в чемпионате мира по рапиду и блицу в Самарканде (Узбекистан), была обута в кроссовки бренда Burberry. Арбитр не оценил такой выбор спортсменки, сообщив, что такая обувь является "чересчур спортивной" для их вила спорта.

Правила ФИДЕ запрещают шахматистам обувать спортивную обувь на соревнования, хотя на ногах у Казарян была модель Kingsly, которую сам производитель описывает как прогулочную повседневную обувь.