Спортивный эксперт Хохлов развеял сомнения в тренерский методах Леонида Слуцкого

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Известный российский футбольный тренер Леонид Слуцкий, ранее признавшийся в использовании нестандартных методов воспитания молодых футболистов, с начала 2024 года приступит к исполнению тренерский обязанностей китайского клуба "Шанхай Шэньхуа".

Фото: wikimedia.org by Mikhail Slain is licensed under CreativeCommons Attribution Share-Alike 1.0, 2.0, 2.5, 3.0 license.

Некоторые эксперты высказали опасения относительно возможных проявлений прежних методов тренировки в новой среде, особенно учитывая языковой барьер и культурные различия, сообщают novostivolgograda.ru.

В ответ на это волгоградский спортивный эксперт Сергей Хохлов указал на то, что в прошлом подобные методы использовались для предотвращения ухода юных футболистов на улицу и подчеркнул благодарность выпускников за эту "закалку".