Известный российский футбольный тренер Леонид Слуцкий, ранее признавшийся в использовании нестандартных методов воспитания молодых футболистов, с начала 2024 года приступит к исполнению тренерский обязанностей китайского клуба "Шанхай Шэньхуа".
Некоторые эксперты высказали опасения относительно возможных проявлений прежних методов тренировки в новой среде, особенно учитывая языковой барьер и культурные различия, сообщают novostivolgograda.ru.
В ответ на это волгоградский спортивный эксперт Сергей Хохлов указал на то, что в прошлом подобные методы использовались для предотвращения ухода юных футболистов на улицу и подчеркнул благодарность выпускников за эту "закалку".
Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.