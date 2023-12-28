Футболист Смолов и Тина Канделаки отказались от участия в "голой" вечеринке Ивлеевой

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На скандальную "голую" вечеринку блогера Насти Ивлеевой в числе прочих приглашение получили футболист Фёдор Смолов и телеведущая Тина Канделаки.

Фото: wikimedia.org by Эдгар Брещанов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как сообщает Telegram-канал "Мутко против", нападающий "Динамо" Смолов от приглашения отказался. То же самое сделала и Тина Канделаки.

"Почти голая" вечеринка Насти Ивлеевой состоялась в столичном клубе "Мутабор", и началась она ночью в среду.

На вечеринке было замечено много российских звёзд, в числе которых были Лолита, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Ольга Орлова, Дима Билан, Оксана Самойлова с Джиганом и пр. Позже многие знаменитости принесли публичные извинения за то, что согласились прийти на это мероприятие.