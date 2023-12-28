Экс-глава РПЛ дал свой прогноз по поводу чемпиона России в текущем сезоне

1:16 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший президент Российской Премьер-Лиги Юрий Заварзин рассказал, что думает о шансах команд на победу в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

Фото: Openverse by Kate_Lokteva is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

«Не сможет «Динамо» бороться за чемпионство. У нас один чемпион – «Зенит». В тройку «Динамо» может попасть, но на первом месте будет «Зенит»", - заявил Заварзин, которого цитирует «РБ Спорт».

Бывший глава РПЛ считает, что у "Краснодара" нет шансов стать чемпионом впервые в истории.

Заварзин отметил, что у "Зенита" намного больше ресурсов, чем у "Краснодара". И это не единственная сложность для южан, по его мнению.

"Весь судейский комитет состоит из людей из Санкт-Петербурга. «Краснодар» психологически не готов к чемпионской гонке», — добавил Заварзин.

В данный момент "Краснодар" с 38 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. У "Зенита" с 36 очками - текущее второе место. Замыкает тройку лидеров на данный момент московское «Динамо», набравшее 32 очков.