Бывший президент Российской Премьер-Лиги Юрий Заварзин рассказал, что думает о шансах команд на победу в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Не сможет «Динамо» бороться за чемпионство. У нас один чемпион – «Зенит». В тройку «Динамо» может попасть, но на первом месте будет «Зенит»", - заявил Заварзин, которого цитирует «РБ Спорт».
Бывший глава РПЛ считает, что у "Краснодара" нет шансов стать чемпионом впервые в истории.
Заварзин отметил, что у "Зенита" намного больше ресурсов, чем у "Краснодара". И это не единственная сложность для южан, по его мнению.
"Весь судейский комитет состоит из людей из Санкт-Петербурга. «Краснодар» психологически не готов к чемпионской гонке», — добавил Заварзин.
В данный момент "Краснодар" с 38 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. У "Зенита" с 36 очками - текущее второе место. Замыкает тройку лидеров на данный момент московское «Динамо», набравшее 32 очков.
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