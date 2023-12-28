Согласно заключённому контракту, российский футбольный тренер Леонид Слуцкий становится наставником "Шанхай Шеньхуа" на один год.
Такой информацией поделился инсайдер Иван Карпов, пишет Sports.ru.
Авторы уточнили, что в высшей лиге Китая распространены именно краткосрочные контракты.
К своим тренерским обязанностям в отношении "Шанхая" Слуцкий приступит уже 1 января.
Тренер уже имеет опыт работы с зарубежными клубами. В частности, он был наставником "Халл Сити" и "Витессе".
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