Слуцкий будет работать с "Шанхай Шеньхуа" в течение года

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Согласно заключённому контракту, российский футбольный тренер Леонид Слуцкий становится наставником "Шанхай Шеньхуа" на один год.

Фото: wikimedia.org by Mikhail Slain is licensed under CreativeCommons Attribution Share-Alike 1.0, 2.0, 2.5, 3.0 license.

Такой информацией поделился инсайдер Иван Карпов, пишет Sports.ru.

Авторы уточнили, что в высшей лиге Китая распространены именно краткосрочные контракты.

К своим тренерским обязанностям в отношении "Шанхая" Слуцкий приступит уже 1 января.

Тренер уже имеет опыт работы с зарубежными клубами. В частности, он был наставником "Халл Сити" и "Витессе".