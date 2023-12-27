Анжелика Крылова о распаде дуэта Ангелопол—Ушакова: пары не было, о чём говорить?

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Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира в танцах на льду Анжелика Крылова высказалась о расставании дуэта Валерия Ангелопола и Арины Ушаковой.

Фото: wikimedia.org by Elizaveta Shmidt is licensed under CC BY-SA 4.0

Ранее Крылова была тренером Ангелопола, который катался у неё с другой партнёршей — Василисой Кагановской. Однако и этот дуэт прекратил своё существование ещё до начала текущего спортивного сезона.

С Ушаковой Ангелопол начал тренироваться с ноября 2023 года. Однако 27 декабря пара сообщила, что решила прекратить тренироваться вместе.

"Что тут комментировать? Её (пары) и не было, и что тогда распалось? Не о чем говорить", — сказала Крылова, которую цитирует Sports.Ru.

Сам Ангелопол объяснил, что они с Ушаковой не сошлись стилями, однако расстались на дружеской ноте. Примерно то же самое написала в своих соцсетях и Ушакова, отметив, что кататься с Ангелополом было "интересно, но неперспективно".