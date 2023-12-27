Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира в танцах на льду Анжелика Крылова высказалась о расставании дуэта Валерия Ангелопола и Арины Ушаковой.
Ранее Крылова была тренером Ангелопола, который катался у неё с другой партнёршей — Василисой Кагановской. Однако и этот дуэт прекратил своё существование ещё до начала текущего спортивного сезона.
С Ушаковой Ангелопол начал тренироваться с ноября 2023 года. Однако 27 декабря пара сообщила, что решила прекратить тренироваться вместе.
"Что тут комментировать? Её (пары) и не было, и что тогда распалось? Не о чем говорить", — сказала Крылова, которую цитирует Sports.Ru.
Сам Ангелопол объяснил, что они с Ушаковой не сошлись стилями, однако расстались на дружеской ноте. Примерно то же самое написала в своих соцсетях и Ушакова, отметив, что кататься с Ангелополом было "интересно, но неперспективно".
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