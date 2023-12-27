Фигурист Ангелопол объяснил, почему их пара с Ушаковой распалась: не подходим друг другу

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский фигурист Валерий Ангелопол объяснил, почему расстался со своей партнёршей, Ариной Ушаковой.

Фото: wikimedia.org by Elizaveta Shmidt is licensed under CC BY-SA 4.0

По словам спортсмена, они с Ушаковой поняли, что не подходят друг другу, и решили двигаться дальше по отдельности.

"Мы покатались и поняли, что не подходим друг другу. Никакого негатива, не сошлись стилями. Имя партнерши я объявлю позже. Планирую кататься дальше", — сказал Ангелопол в разговоре со Sports.Ru.

Как отметил спортсмен, они с Ушаковой думали, будут кататься дальше как пара или нет. Он утверждает, что в распаде их пары нет ничего сверхъестественного. Ангелопол заверил, что с партнёршей они попрощались "на доброй ноте".

Ранее о распаде дуэта с Ангелополом, который сформировался в ноябре 2023 года, сообщила сама Арина Ушакова в соцсетях, написав, что их пары больше нет. Спортсменка заверила, что они намерены работать дальше, а у их дуэта с Ангелополом перспектив, по её словам, не было.