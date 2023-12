Призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Жулин в беседе с Pravda.Ru высказал своё мнение по поводу желания покататься на коньках на новогодних каникулах людям за 40, которые до этого никогда этого не делали.

Фото: openverse by Benson Kua is licensed under CC BY-SA 2.0