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Фигурист Жулин: начинать кататься на коньках в 40 лет очень опасно, обязательно нужна защита

Спорт

Призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Жулин в беседе с Pravda.Ru высказал своё мнение по поводу желания покататься на коньках на новогодних каникулах людям за 40, которые до этого никогда этого не делали.

Фигурист Жулин: начинать кататься на коньках в 40 лет очень опасно, обязательно нужна защита
Фото: openverse by Benson Kua is licensed under CC BY-SA 2.0

Жулин уверен, что тем, кто совсем никогда до этого не катался, лучше всё-таки не рисковать и не начинать это делать, потому что лёд — это действительно опасно.

"Нет, конечно, если в 40 лет начинать и до этого никогда человек не катался на коньках, это достаточно опасная история. Нужно, конечно, одевать какую-то защиту. Можно упасть очень прилично. Лучше уже не рисковать. Шейка бедра — их всего две. Я бы не рискнул, если бы я не был фигуристом", — сказал Жулин.

Спортсмен признался, что не советует обычным людям в возрасте испытывать судьбу и резко начинать кататься на коньках. Если кататься всё-таки очень хочется, Жулин порекомендовал надевать полную защиту: налокотники, наколенники, шлем.

Фигурист подчеркнул, что в 40 лет уже достаточно опасно начинать кататься на коньках, лучше, по его мнению, предпочесть другие виды зимнего спорта.

"Это достаточно опасно. Все-таки лед — это замершая вода. Даже сноуборд или горные лыжи — там снег, но он более приспособлен для падения", — добавил Жулин.

Людям в возрасте имеет смысл выходить на лёд, только если они уже когда-то это делали, считает спортсмен.

"Если когда-то в детстве кто-то катался, тогда вообще нет проблем. Потому что тело, мозги помнят. То есть если вообще никогда не катался, то достаточно опасная история. Нужна защита и хоть укатайся", — заключил Жулин.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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