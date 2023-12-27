Призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Жулин в беседе с Pravda.Ru высказал своё мнение по поводу желания покататься на коньках на новогодних каникулах людям за 40, которые до этого никогда этого не делали.
Жулин уверен, что тем, кто совсем никогда до этого не катался, лучше всё-таки не рисковать и не начинать это делать, потому что лёд — это действительно опасно.
"Нет, конечно, если в 40 лет начинать и до этого никогда человек не катался на коньках, это достаточно опасная история. Нужно, конечно, одевать какую-то защиту. Можно упасть очень прилично. Лучше уже не рисковать. Шейка бедра — их всего две. Я бы не рискнул, если бы я не был фигуристом", — сказал Жулин.
Спортсмен признался, что не советует обычным людям в возрасте испытывать судьбу и резко начинать кататься на коньках. Если кататься всё-таки очень хочется, Жулин порекомендовал надевать полную защиту: налокотники, наколенники, шлем.
Фигурист подчеркнул, что в 40 лет уже достаточно опасно начинать кататься на коньках, лучше, по его мнению, предпочесть другие виды зимнего спорта.
"Это достаточно опасно. Все-таки лед — это замершая вода. Даже сноуборд или горные лыжи — там снег, но он более приспособлен для падения", — добавил Жулин.
Людям в возрасте имеет смысл выходить на лёд, только если они уже когда-то это делали, считает спортсмен.
"Если когда-то в детстве кто-то катался, тогда вообще нет проблем. Потому что тело, мозги помнят. То есть если вообще никогда не катался, то достаточно опасная история. Нужна защита и хоть укатайся", — заключил Жулин.
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