МВД РФ объявило в розыск фехтовальщиков Сергея и Виолетту Биду за "самоволку"

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Заслуженных фехтовальщиков и призеров Олимпийских игр супругов Сергея и Виолетту Биду объявили в розыск по обвинению в самовольном покидании места службы.

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Летом 2023 года они отправились в США, где участвовали в местном чемпионате, несмотря на то, что Сергей является офицером Росгвардии и членом физкультурного общества "Динамо", а Виолетта — сотрудницей Минобороны РФ и членом ЦСКА.

В России в отношении них возбудили уголовное дело по статье 337 УК РФ (самовольное оставление военной службы) с возможным наказанием до 10 лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал "Baza".

Сергей и Виолетта Бида представляли Россию в сборной по фехтованию на шпагах, где Сергей завоевал серебро в командных соревнованиях на Олимпиаде-2020, а Виолетта стала серебряным призером Чемпионата мира-2019.

Ранее сообщалось, что экс-игрок ЦСКА Головин заявил, что вернется в Россию после завершения карьеры.