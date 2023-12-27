Брат Шумахера рассказал о его состоянии

Легендарный пилот "Формулы-1" Михаэль Шумахер так и не восстановился за десять лет, прошедшие после трагического несчастного случая с ним. О его состоянии рассказал Bild (заблокирована в РФ) Ральф Шумахер, брат знаменитого гонщика.

Фото: HochZwei/imago

"Я скучаю по моему Михаэлю, — признался он. — Жизнь часто бывает несправедливой. Михаэлю часто везло в жизни, но потом произошёл этот трагический несчастный случай. Слава богу, мы смогли многое сделать благодаря возможностям, которая даёт современная медицина, но до сих пор всё не так, как было раньше".

Он отказался раскрывать подробности, сославшись на необходимость защиты частной жизни спортсмена, которому и так крупно не повезло.

Ранее жена и сын Шумахера сообщили, что он не способен к самостоятельному передвижению и полноценному общению с окружающими. Их откровения вошли в документальный фильм, выпущенный Netflix в сентябре 2021 года.

Семикратный чемпион мира "Формулы-1" Михаэль Шумахер упал, катаясь на лыжах во французских Альпах, 29 декабря 2013 года. Он получил тяжёлую черепно-мозговую травму, ударившись о скалу, долго был в коме, перенёс две нейрохирургические операции.