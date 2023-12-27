Споры о предпочтительности кардио или силовых тренировок продолжаются, однако исследования Лесли Уиллиса и Сулин Хо подтверждают, что комбинированные тренировки являются наиболее эффективными. Участники экспериментов, сочетавшие кардио и силовые упражнения, не только теряли вес, но и увеличивали мышечную массу.
Предлагаем упражнения с собственным весом для похудения:
Важно поддерживать высокую интенсивность и включать упражнения в интервальные тренировки с минимальным временем отдыха. Помимо тренировок, подчеркивается необходимость пересмотра питания для достижения максимальных результатов в похудении.
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