Названы упражнения для похудения в домашних условиях

1:23 Your browser does not support the audio element. Спорт

Споры о предпочтительности кардио или силовых тренировок продолжаются, однако исследования Лесли Уиллиса и Сулин Хо подтверждают, что комбинированные тренировки являются наиболее эффективными. Участники экспериментов, сочетавшие кардио и силовые упражнения, не только теряли вес, но и увеличивали мышечную массу.

Фото: Openverse by pernillarydmark is licensed under CC BY-SA 2.0

Предлагаем упражнения с собственным весом для похудения:

Прыжки через скакалку : энергозатратные, развивают ноги, трицепсы, грудные мышцы. Рекомендуется интервальная тренировка с двойными прыжками.

: энергозатратные, развивают ноги, трицепсы, грудные мышцы. Рекомендуется интервальная тренировка с двойными прыжками. Бёрпи : высокоинтенсивные, сжигают от 8 до 14 ккал в минуту. Можно варьировать уровень сложности и добавлять различные элементы.

: высокоинтенсивные, сжигают от 8 до 14 ккал в минуту. Можно варьировать уровень сложности и добавлять различные элементы. Упражнение "Скалолаз" : интенсивно прокачивает пресс и мышцы-сгибатели бедра. Рекомендуется включать в интервальные тренировки.

: интенсивно прокачивает пресс и мышцы-сгибатели бедра. Рекомендуется включать в интервальные тренировки. Приседания с выпрыгиванием: интенсивные упражнения для ног, требующие меньше времени. Рекомендуется три подхода по 20-30 раз.

Важно поддерживать высокую интенсивность и включать упражнения в интервальные тренировки с минимальным временем отдыха. Помимо тренировок, подчеркивается необходимость пересмотра питания для достижения максимальных результатов в похудении.