Правильное питание — желаемая цель, но не всем ясна его настоящая необходимость. Вредные пищевые привычки, кажущиеся безобидными, могут долгосрочно нанести вред здоровью. Плохой рацион влияет на фигуру, кожу и общее самочувствие. Для коррекции питания фитнес-тренер Михаил Прыгунов предлагает пятишаговый план.
Фото: "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.
Осознание проблемы
Стремление к здоровью должно быть искренним.
Необходимо изменить связь "еда = удовольствие".
Постановка цели
Определение желаемого веса и здоровья.
Чёткая цель облегчит процесс и сохранение дисциплины.
Изучение принципов питания
Определение калорийности рациона в соответствии с физической активностью.
Баланс белков, жиров и углеводов в соответствии с целями.
Отказ от вредных продуктов и включение полезных.
Составление индивидуального плана
Определение потребностей в калориях и питательных веществах.
Разнообразие в меню для получения всех необходимых нутриентов.
Постепенное движение вперёд
Установка целей на короткий, средний и длинный срок.
Контроль за прогрессом и корректировка плана.
Дополнительные советы
Будьте добры к себе, не наказывайте за мелкие срывы.
Награждайте себя, но не едой, а другими приятными вещами.
Учитывайте индивидуальные потребности и консультируйтесь с врачом при наличии медицинских проблем. Следование этому плану поможет не только улучшить питание, но и сделать его устойчивым на долгосрочной основе.
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