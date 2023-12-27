Фитнес-тренер рассказал, как привести питание в норму

1:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Правильное питание — желаемая цель, но не всем ясна его настоящая необходимость. Вредные пищевые привычки, кажущиеся безобидными, могут долгосрочно нанести вред здоровью. Плохой рацион влияет на фигуру, кожу и общее самочувствие. Для коррекции питания фитнес-тренер Михаил Прыгунов предлагает пятишаговый план.

Фото: "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.

Осознание проблемы

Стремление к здоровью должно быть искренним. Необходимо изменить связь "еда = удовольствие".

Постановка цели

Определение желаемого веса и здоровья. Чёткая цель облегчит процесс и сохранение дисциплины.

Изучение принципов питания

Определение калорийности рациона в соответствии с физической активностью. Баланс белков, жиров и углеводов в соответствии с целями. Отказ от вредных продуктов и включение полезных.

Составление индивидуального плана

Определение потребностей в калориях и питательных веществах. Разнообразие в меню для получения всех необходимых нутриентов.

Постепенное движение вперёд

Установка целей на короткий, средний и длинный срок. Контроль за прогрессом и корректировка плана.

Дополнительные советы

Будьте добры к себе, не наказывайте за мелкие срывы. Награждайте себя, но не едой, а другими приятными вещами.

Учитывайте индивидуальные потребности и консультируйтесь с врачом при наличии медицинских проблем.

Следование этому плану поможет не только улучшить питание, но и сделать его устойчивым на долгосрочной основе.