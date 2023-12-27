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Названы способы выстраивания гармоничных отношений со спортом

2:00
Спорт

Истинная ценность физических упражнений не заключается во внешнем виде. Они оказывают значительное воздействие на наше психическое и эмоциональное состояние. Регулярные тренировки могут стать средством заботы о себе, способствовать развитию целеустремленности и силы, которые не ограничиваются только мышцами.

Названы способы выстраивания гармоничных отношений со спортом
Фото: openverse.org by stroopsmma is licensed under CC BY 2.0.

Спорт обеспечивает выделение гормонов, улучшающих настроение. Физическая активность повышает уровень дофамина, снижает стресс и облегчает симптомы тревоги и депрессии, придавая чувство цели и надежды на будущее.

Однако мотивация играет важную роль. Если занимаемся спортом из чувства обязанности, ощущение вины и давление могут уменьшить положительный эффект. Важно построить здоровые отношения со спортом, следуя нескольким простым рекомендациям:

  • Настройте социальные сети: избегайте контента, создающего негативное восприятие своего тела. Подписывайтесь на аккаунты, поощряющие любовь к себе.
  • Ищите занятие по душе: экспериментируйте с различными видами физической активности, чтобы найти то, что приносит радость и удовлетворение.
  • Задавайте вопросы после тренировки: оцените, как вы себя чувствуете и насколько позитивно смотрите на мир вокруг себя.
  • Занимайтесь спортом с пользой для других: рассмотрите возможность волонтёрства во время физической активности для улучшения ментального здоровья и общего счастья.
  • Наделяйте тренировки особым смыслом: рассматривайте их как возможность уделить внимание себе и сосредоточиться на своих мыслях.
  • Создавайте ощущение сопричастности: помогайте другим почувствовать комфорт и приветствие в обществе занимающихся спортом.

Сознательное изменение мотивации и восприятия спорта поможет вам полноценно наслаждаться его психологическими и физическими плюсами.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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