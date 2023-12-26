Врач Евдокименко рассказал об особенностях занятий спортом после 50 лет: не слишком активно

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Практикующий врач-ревматолог, невролог, академик российской Академии Медико-Технических Наук Павел Евдокименко в разговоре с Pravda.Ru рассказал о двигательной активности, которой можно заниматься людям старшего возраста.

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Невролог подчеркнул, что двигаться вообще и в дни новогодних каникул нужно в зависимости от погодных условий и, главное, своих физических возможностей. По словам врача, людям старше 50 лет особенно полезны прогулки, в том числе спокойные лыжные, не менее часа в день, а также плавание в бассейне не менее получаса в день.

Однако слишком резко начинать заниматься спортом пожилым людям не следует, предупредил врач.

"Если человек старше 50-ти, то слишком активно бегать и уж тем более прыгать не стоит. Пожилой человек никогда не занимался спортом и тут вдруг решает: а начну-ка я бегать или прыгать. Ко мне люди приходят, после прыжков на батуте после 50-ти лет, с травмами мениска, травмами спины. И от активного бега тоже могут быть травмы мениска. Потому что если человек нетренированный к этому возрасту и вдруг он решил заняться, то это порою грустно кончается", — объяснил Евдокименко.

Врач напомнил, что в Китае люди старшего возраста занимаются цигуном — максимально спокойным видом двигательной активности, которая позволяет развивать и дыхательную систему, и в какой-то степени координацию.

"Это что-то не совсем обычное, поэтому это довольно полезно людям старшего возраста. У нас в России сейчас группы цигун тоже можно найти", — добавил Евдокименко.