Бывшую российскую фигуристку Губанову назвали спортсменкой года в Грузии

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Спортсменкой года в Грузии стала бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова. Такой информацией поделился Национальный олимпийский комитет Грузии.

Фото: wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Губанова получила золотую медаль чемпионата Европы в 2023 году, представляя Грузию. Таким образом благодаря бывшей российской фигуристке эта страна впервые в своей спортивной истории получила награду такого уровня в фигурном катании.

В этом же, 2023 году, оказалась на 14 позиции чемпионата мира в этом виде спорта.

Губанова родилась в Тольятти, и до 2021 года выступала за РФ. После этого спортсменка приняла решение о смене спортивного гражданства. Тренером Губановой является Евгений Рукавицын.