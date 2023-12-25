Спортсменкой года в Грузии стала бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова. Такой информацией поделился Национальный олимпийский комитет Грузии.
Губанова получила золотую медаль чемпионата Европы в 2023 году, представляя Грузию. Таким образом благодаря бывшей российской фигуристке эта страна впервые в своей спортивной истории получила награду такого уровня в фигурном катании.
В этом же, 2023 году, оказалась на 14 позиции чемпионата мира в этом виде спорта.
Губанова родилась в Тольятти, и до 2021 года выступала за РФ. После этого спортсменка приняла решение о смене спортивного гражданства. Тренером Губановой является Евгений Рукавицын.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.