Известная фигуристка-одиночница Алёна Леонова, являющаяся двукратным серебряным призёром чемпионата России, рассказала, что думает по поводу результатов ЧР, который был проведён в Челябинске.
Спортсменка отметила, что российское фигурное катание совершило мощный рывок вперёд.
По мнению Леоновой, сейчас в России большое количество юных о очень перспективных спортсменов, которых нужно холить и лелеять, и растить их них настоящих звёзд.
"Мне кажется, что уровень, безусловно, растёт. Не хочется сейчас сравнивать наше фигурное катание с мировым, но именно в России, конечно, это огромнейший прогресс во всех видах. Очень много молодых, перспективных спортсменов", — сказала Леонова, которую цитирует Газета.Ru.
Фигуристка посоветовала присматриваться к юным дарованиям на льду и беречь их.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.