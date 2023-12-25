Экс-фигуристка считает, что уровень российского фигурного катания очень вырос

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Известная фигуристка-одиночница Алёна Леонова, являющаяся двукратным серебряным призёром чемпионата России, рассказала, что думает по поводу результатов ЧР, который был проведён в Челябинске.

Фото: Матч ТВ by Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Спортсменка отметила, что российское фигурное катание совершило мощный рывок вперёд.

По мнению Леоновой, сейчас в России большое количество юных о очень перспективных спортсменов, которых нужно холить и лелеять, и растить их них настоящих звёзд.

"Мне кажется, что уровень, безусловно, растёт. Не хочется сейчас сравнивать наше фигурное катание с мировым, но именно в России, конечно, это огромнейший прогресс во всех видах. Очень много молодых, перспективных спортсменов", — сказала Леонова, которую цитирует Газета.Ru.

Фигуристка посоветовала присматриваться к юным дарованиям на льду и беречь их.

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