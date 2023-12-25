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Футболист Аршавин поделился планами на новый 2024 год

0:51
Спорт

Экс-нападающий футбольного клуба "Зенит" и бывший член сборной России по футболу Андрей Аршавин рассказал, о чём мечтает в 2024 году.

Футболист Аршавин поделился планами на новый 2024 год
Фото: wikimedia.org by wonker is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам спортсмена, в новом году он не ставит перед собой никаких целей и ни о чём не мечтает.

"Никаких целей нет, ни о чем не мечтаю", — сказал Аршавин, слова которого приводит Газета.Ru.

За ФК "Зенит" Аршавин начал играть в 1999 году, а через девять лет он стал игроком лондонского "Арсенала", где и оставался на протяжении четырёх лет. Далее Аршавин снова играл за "Зенит", за которым в 2015 году последовал ФК "Кубань". А в 2018 году Аршавин заверил свою карьеру, играя за казахский "Кайрат".

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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