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Тренировки для мужчин и женщин: в чем отличие?

1:22
Спорт

Тренировки для мужчин и женщин должны отличаться, но не слишком радикально. Важно учитывать физиологические особенности каждого пола для достижения желаемых результатов.

Тренировки для мужчин и женщин: в чем отличие?
Фото: Openverse by CherryPoint is licensed under CC BY 2.0

Женщины чаще стремятся к подтянутой фигуре, в то время как мужчины ориентированы на набор мышечной массы и силу. Физиология влияет на распределение жира, структуру костной ткани, гибкость, восстановление после тренировок и другие аспекты.

У женщин выше склонность к накоплению жира, более хрупкая костная ткань, лучшая гибкость, медленнее восстановление, меньший мышечный объем и выносливость организма. Менструальный цикл также влияет на реакцию организма на физическую нагрузку.

У мужчин отличается распределение мышц, более плотные связки, иная реакция гормональной системы с выделением большего количества норадреналина.

Важно сбалансировать тренировки, учитывая особенности каждого пола. Женщинам подходят менее интенсивные, но более длительные тренировки, важно исключить тренировки "до отказа". Мужчинам рекомендуются более интенсивные занятия с крупными весами, но короткие.

Разделение на "мужские" и "женские" тренировки в фитнесе часто является формальностью, и важно правильно дозировать и распределять нагрузку.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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